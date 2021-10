Si è svolto a Villa Domi l’evento a favore delle Donne

Si è svolta una manifestazione a scopo culturale nella bellissima cornice dei giardini di Villa Domi, lo scorso 28 settembre, dal titolo “A favore delle Donne” organizzata dall’associazione Angeli della Musica di Giuseppe Gambi in collaborazione con l’associazione Alla Foce del Sebeto, presidentessa Silvana Geirola e con l’associazione Nobili della Corona, presidente Vittorio Adelfi.

Presente allo spettacolo un cast di artisti fantastici del panorama partenopeo.

L’Evento è stato presentato magistralmente dalle due giornaliste Brunella Postiglione e Cinzia Lintas. Interessanti gli interventi sulla storia della villa e sulla sua architettura del prof. Enzo Ruju.

Durante la serata è stato assegnato un premio all’imprenditrice Patrizia Gargiulo presidente dell’Associazione di donne Onlus che opera nel sociale con grande impegno.

Special guest della serata il tenore pop Giuseppe Gambi.

Di grande impatto la possente voce del tenore ha onorato le donne con melodie di profondo spessore, applausi a scena aperta di un bellissimo parterre della città di Napoli .

E poi la sua nuova canzone ” Il tuo giorno migliore ” dedicata al mondo femminile .

Lo scopo di questa iniziativa è stato quello di promuovere e diffondere temi inerenti la forza della donna.

Molto toccante la critica della giornalista Rosita Arpaia che ha recitato un monologo sulla donna.

Tanti gli artisti che sono intervenuti in questa manifestazione.

Momento speciale della serata con il defilé di moda Go Away di Imma Natascha Diaz coordinato da Carmine Troisi e Antonio Cernicchiara,le modelle sono state truccate con i prodotti di Best Color make up.

Le riprese video a cura di Enzo Assanti ed il fotografo Umberto Raia, Vincenzo Garrone, Dimitri Brenych.

Sempre più uniti per una giusta causa per creare un filo conduttore che fa da ponte per il prossimo 25 novembre, per la giornata della violenza contro le donne.

Grazie agli artisti e partecipanti intervenuti a cui è stato dato loro un attestato di merito.

Simone Costa

Roberto Minini

Rosario Rey Penza

Gennaro De Crescenzo

Sergio Carluccio

Genny Nugnes

Cris Dayl

Gabriella Piccino

Luisa Foresta

Cinzia Lintas

Brunella Postiglione.

La serata si è conclusa con la torta omaggiata dal Patron di Villa Domi Domenico Contessa e un brindisi con calice di buon vino portato dal tenore Giuseppe Gambi delle cantine Astroni.