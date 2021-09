Spoleto: Ad Angelo Iannelli il Premio di Letteratura del Menotti Art Festival

Un vero capolavoro l’ultimo libro di Angelo Iannelli “ Pandemia II Ondata Rabbia e confusione la sfida di Pulcinella “ edito da Albatros, premiato a Spoleto dai più importanti critici letterari del mondo . Si è svolta Sabato 25 Settembre nel Chiostro di San Nicolò la serata di premiazione alla presenza di numerose personalità. Tra i premiati il napoletano Angelo Iannelli, l’attore, scrittore, regista, giornalista, organizzatore di eventi e ambasciatore del sorriso ha voluto onorare i grandi letterati con il personaggio che lo caratterizza “Pulcinella” l’eroe postmoderno è stato applaudito e apprezzato per la sua performance e per l’instancabile impegno in pandemia , in particolare verso i fragili e le persone meno fortunate . Tanti i flash fotografrici e selfie per il king del sorriso che ha conquistato la città Umbra.

Il Premio Internazionale Spoleto Art Festival Lettaratura 2021 glorifica la missione di Angelo Iannelli come atto d’amore verso la società.

I suoi testi oggetti di studio nelle scuole, ricordiamo alcuni libri : Meraviglie dell’Anima, I Colori della vita, Io nella Terra dei Fuochi, Professor Pulcinella Lezione di legalità, Viaggio Nella Pandemia la sfida di Pulcinella , Pandemia II Ondata Rabbia e Confusione la sfida di Pulcinella , già pronto con penna e fogli a scrivere il prossimo capolavoro. Tutti i suoi scritti affrontano tematiche sociale e trasportano i lettori verso un mondo di speranza .

Un curriculum di tutto rispetto quello di Angelo Iannelli che risulta essere tra i più premiati nel mondo.

adsense – Responsive – Post Articolo