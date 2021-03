Successo per l’attore Angelo Iannelli con il contest ”Un Pensiero per il mio Papà”

L’ambasciatore del sorriso Angelo Iannelli, interprete della maschera di pulcinella, continua a regalare sorrisi in Pandemia a intere famiglie con la sua creatività e simpatia. Stavolta il contest è stato dedicato alla festa del papà intitolato “Un pensiero per il mio Papà“. L’ideatore dei contest pandemici ha voluto pensare di valorizzare la figura del padre in questo momento storico di emergenza sanitaria, attraverso contest online. I partecipanti hanno inviato sulla pagina ufficiale Facebook di Angelo Iannelli, brevi filmati delle specialità dolciarie, delle poesie, dei monologhi e dei racconti dedicati alla figura del papà. L’eroe post moderno del sociale Angelo Iannelli, ha attirato tanti Followers con lo slogan “Papà sei il mio eroe“ con l’intento di donare un sorriso in Pandemia a tante famiglie. I partecipanti sono stati valutati da due eccellenze italiane della gastronomia, parliamo dell’inventore del brand “Fiocchi di neve” Ciro Poppella e dell’ideatore del brand “Cuore di Sfogliatelle” Antonio Ferrieri e dai due attori della fiction Rai “Un posto al sole” Cosimo Alberti e Giovanni Caso, i quali hanno ringraziato attraverso un videomessaggio Angelo Iannelli e i partecipanti al gioco. I vincitori del contest sono stati: Francesca Giovelli, Francesco Di Maro, Sergio Spena, i fratelli Aldo e Vincenzo Onofrietti, Giulia Grimaldi, Diego Macario, Cossa Carmelo, Imma Pasqualini , le sorelle Marta e Chiara Maiello che saranno omaggiate delle delizie dei campioni della pasticcieria italiana di Ciro Poppella e Antonio Ferrieri. Il contest ancora una volta ha suscitato un grande successo. Cucina e poesia insieme per valorizzare la figura del papà.

