“Taurasi Film Fest”, nel chiostro del Municipio la quinta rassegna cinematografica di cortometraggi organizzata dall’Associazione Taurasium

Taurasi – Un’iniziativa che negli anni ha raccolto evidenti consensi da parte del pubblico e degli esperti del settore, una kermesse artistica e culturale che ha reso possibile un raffinato confronto fra gli spettatori e i temi, i linguaggi e le tecniche dei cortometraggi d’autore. Un festival che ha creato un’importante occasione di promozione sia per il territorio e sia per la produzione cinematografica di giovani talenti o di autori già affermati.

E’ tutto pronto per la quinta edizione dell’attesissimo “Taurasi Film Fest”, il concorso di cortometraggi organizzato dall’Associazione culturale “Taurasium”, presieduta da Alberico Cardia, con il patrocinio del Comune, guidato dal sindaco Antonio Tranfaglia.

Sabato 29 agosto 2020, con inizio alle ore 20.00, nel chiostro di San Domenico all’interno del Municipio, rispettando tutte le normative di sicurezza anti-covid, saranno proiettati i mini film giunti da tutta Italia, che parteciperanno alla gara per la conquista del premio più ambito, il “Taurasino d’Oro” per il miglior cortometraggio. Gli altri riconoscimenti saranno il premio alla miglior regia “Gerardo De Angelis”, in ricordo del famoso cineasta e sceneggiatore nativo di Taurasi, trucidato dai nazisti nell’eccidio delle Fosse Ardeatine il 24 marzo 1944, e i premi al miglior attore, alla colonna sonora e all’originalità. La giuria che dovrà selezionare i corti vincenti sarà formata da: Carmine Clericuzio, Rinaldo De Angelis, Claudia D’Ambrosio, Michele Melchionda, Marco Lombardo.

In questa edizione, gli organizzatori della kermesse, ossia il presidente Cardia ed Elio Capobianco, hanno voluto inserire nel programma lo svolgimento di altri due concorsi artistici, riguardanti rispettivamente i videoclip e la sezione “Taurasi nel cuore”. Per il primo sono previsti i premi “Taurasino d’Oro” per il vincitore, poi per la miglior regia e per l’originalità. A giudicare i videoclip saranno: Carlo Tuzio, Vanna Morante, Antonio Sarno, Francesco Santosuosso, Davide Iannuzzo, Saverio Antonellis. Infine, il miglior cortometraggio partecipante alla seconda sezione sarà scelto dai componenti dell’Associazione Taurasium.

