NAPOLI, YOUR WELL FOOD IL 24 SETTEMBRE ORE 18.00 INAUGURA IL PRIMO ORIGINALE HEALTHY HOUR

a cura di Massimo Antonino Cascone, REDAZIONE Vini, Sapori & Dintorni

La voglia di salubrità cambia volto all’aperitivo.Venerdi 24 settembre, ore 18.00, Your WellFood il ghostrestaurant che prevede unicamente la formula delivery, presenterà i propri piatti ai curiosi, o agli affezionati del cibo healthy, in via Gianlorenzo Bernini 64 A “Ventimetriquadri – Specialty Coffee“, con una formula particolare del consueto concetto di aperitivo.

L’HealthyHour è un omaggio dedicato a chi ama la cucina salutare e non ha nessuna intenzione di rinunciare al gusto: un messaggio condiviso daYour WellFood, trasformato nella mission principale dell’attività. Il ghost restaurant napoletano, infatti, ha come obiettivo quello di sdoganare il concetto arcaico di dieta secondo il quale una corretta alimentazione debba essere necessariamente priva di gusto.

Tutti i concetti dello stile di vita healthy saranno racchiusi nel format dedicato all’aperitivo, il 24 settembre. Un’ulteriore conferma al fatto che ci si può divertire, chiacchierando con gli amici al tavolino di un bar, assaporando cibi gustosi che non interferiscono con la lancetta della bilancia.

In occasione dell’aperitivo, in cui sarà possibile gustare i migliori piatti di Your WellFood in forma “Finger Food”.

Ma le sorprese non sono finite, infatti, sarà presentata in anteprima agli ospiti la linea Bun(110 gr). “Bun” è una linea di sei panini artigianali integrali preparati con il lievito madre, il lievito naturale che, come sappiamo tutti, è più digeribile. Gli assaggi dei panini, sempre in forma finger, saranno due (uno a base di pesce e l’altro a base di carne).

Il primo è un mini-panino integrale-artigianale con burger di scottona, scaglie di parmigiano 36 mesi, maionese veg di peperoni rossi e melanzane arrosto, l’altro invece è un mini-panino integrale-artigianale con burger di spada, rucola, salsa light di noci, datterini bruciato e riduzione di aceto balsamico. Agli ospiti saranno offerte tante altre specialità: polpette di tonno e ricotta in crosta di semi su hummus alla barbabietola, bonbon di pollo giallo ripieno di peperoni su crema di patate alla paprika, insalata greca con origano fresco e couscous, vellutata di zucca, riso rosso e ceci al limone.

Il servizio sarà gestito in totale sicurezza e in ottemperanza delle normative sulla prevenzione da rischio Covid. All’esterno del locale ci saranno tavolini, i finger food saranno serviti a braccio. È possibile recarsi all’interno del locale in un numero massimo di due persone per volta.

Per Info: tel_081/19968601 dalle 10.30 alle 15.00 e dalle 18.30 alle 22.30, whatsapp al 3392471259, Fb_YourWell Food

