Osteria Domìni Veneti, a Cavaion Veronese (Vr) riapre la “casa” di Cantina Valpolicella Negrar

(in copertina, da sx Renzo Bighignoli (presidente CVN), Daniele Accordini (dg ed enologo CVN ), Ada Riolfi ed Elisa Ferrarini (nuove gestrici Osteria DV Cavaion Veronese) e team di cucina Osteria DV Cavaion Veronese)

L’Osteria Domìni Veneti è la casa di Cantina Valpolicella Negrar, un luogo crocevia di incontri dove è possibile reinventare ogni giorno l’ospitalità messa a dura prova in questo periodo di pandemia e ritrovare quel senso di comunità così importante per un’azienda cooperativa storica come la nostra, che annovera 230 famiglie di soci viticoltori“. Così, Renzo Bighignoli, presidente di Cantina Valpolicella Negrar, rinviando a tempi migliori l’inaugurazione vera e propria del locale completamente rinnovato all’esterno e negli interni nonché nella gestione, saluta idealmente la riapertura dell’osteria di campagna, con annessa enoteca, che la cantina cooperativa negrarese ha tra le colline moreniche di Cavaion Veronese (VR), a pochi chilometri da Bardolino sul lago di Garda (Strada Villa 18).

Una casa in cui convergono le diverse anime di Cantina Valpolicella Negrar, con il vino a far da filo conduttore. Una veranda piena di luce che mette in comunicazione l’esterno con le sale interne del locale, il cui arredo è quello tipico dell’osteria d’antan realizzato secondo un design più contemporaneo, è la novità più evidente del progetto architettonico realizzato da Studio Acme di Verona. Gli spazi esterni – il giardino predisposto all’organizzazione di eventi dove verrà a breve piantata anche una pergola simbolo dei vigneti e dei vitigni della Valpolicella Classica ed uno spazio dedicato ai più piccoli – si ritrovano geometricamente nella figura del cerchio, comune all’acino di uva, alle botti e ai tini. “Il locale è stato concepito come una seconda casa per gli ospiti – turisti e abitanti del luogo, famiglie, appassionati di vino e giovani -, un luogo dove rilassarsi e godere di un buon vino accompagnato da piatti gustosi dai sapori autentici, in un ambiente gestito con grande professionalità e nel contempo familiarità. Per scelta, abbiamo voluto che i menù, vini compresi, siano a prezzi contenuti e che gli ospiti possano chiedere anche vini importanti al bicchiere” spiega Daniele Accordini, dg ed enologo di Cantina Valpolicella Negrar.

In cucina un team giovane e preparato, “femminile” nell’idea di accoglienza. L’esperienza pluriennale di Ada Riolfi, cuoca dell’Enoteca della Valpolicella di Fumane, personaggio emblema della Valpolicella per AIS Veneto, in società con la figlia Elisa Ferrarini, è l’altro grande cambiamento apportato nella conduzione del locale, che mette al centro il rapporto cibo-vino e la “filosofia dell’incontro”: quello di un territorio che profuma di lago e di terra con i vini più pregiati della Valpolicella Classica Doc e le selezioni regionali veronesi. Nel menù sono rivisitate molte ricette tipiche venete, dal pesce di acqua dolce al pesce di laguna, spesso abbinati anche ai vini rossi, alle carni di cortile alle paste ripiene ai legumi di stagione alle proposte vegetariane. A far da comune denominatore, l’attenzione accurata agli ingredienti, scelti in base alla stagione, e ai fornitori, in prevalenza piccoli produttori locali.

Ospitalità sicura e ampia offerta. L’Osteria, in questo periodo di restrizioni anti-Covid 19, presenta la maggior offerta sul lago, essendo aperta tutti i giorni dalle 10 alle 18 con proposte di pranzo, degustazioni, aperitivi e merenda, consegna a domicilio e asporto. Sia con il servizio takeaway che delivery vengono proposti 4 menù, uno pensato per le famiglie, uno vegetariano, uno a base di carne e uno di pesce. Oltre a rispettare le misure previste dal Dpcm in corso nonché dall’ordinanza regionale, gli ospiti possono contare su ambienti purificati con la tecnologia Airocide® sviluppata dalla Nasa per elimare muffe, batteri e virus.

Info e prenotazioni: www.dominiveneti.it tel. 045-6261453.

