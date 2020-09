Wine&Thecity, giovedi 24 Settembre, visita guidata al Complesso Monumentale Donnaregina – Museo Diocesano di Napoli con i vini Mastroberadino

a cura di REDAZIONE Vini, Sapori & Dintorni

Giovedì 24 settembre, dalle ore 18,00, Wine&Thecity, la rassegna che celebra la cultura del buon vino, sarà al Complesso Monumentale di Donnaregina – Museo Diocesano di Napoli, da anni luogo del cuore della manifestazione.

In programma una visita guidata serale alla collezione d’arte del Museo, un itinerario che spazia dal Gotico al Barocco, tra tele, dipinti, sculture, ori, in uno dei luoghi più suggestivi ed emozionanti di Napoli.

Al termine della visita guidata segue la degustazione narrata nel Chiostro della Chiesa Donnaregina Vecchia con i vini di due celebri cantine vitivinicole campane: nei calici il Neroametà Aglianico Campania IGT dell’azienda Mastroberardino, viticoltori ad Atripalda in Irpinia e i vini Tenuta Dei Preti 2019 Ischia Biancolella Doc cru e Pithecusa Rosso 2017 dell’azienda Tommasone Vini viticoltori sull’isola di Ischia da cinque generazioni.

In abbinamento i prodotti da forno di De Cecco, main sponsor di Wine&Thecity, e la mozzarella del caseificio EBufala che per la prima volta si presenta al pubblico, in attesa dell’inaugurazione del nuovo polo gastronomico Casa Madre di cui sarà prodotto di punta.

Le visite guidate partiranno ogni 30 minuti, dalle ore 18 fino alle ore 20 (orario dell’ultima visita).

Biglietto euro 15 p.p.

E’ gradita la prenotazione. Info e biglietteria T. 0815571365 – museodiocesanonapoli.com

L’edizione Wine&Thecity 2020 si svolgerà in ottemperanza alle normative vigenti per la prevenzione del Covid-19, tutti gli eventi saranno con ingresso su prenotazione e registrazione obbligatoria; l’accesso sarà consentito con mascherina e misurazione della temperatura.

Per informazioni e prenotazioni: www.wineandthecity.it

