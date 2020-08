LUOGOSANO – RIPARTIAMO INSIEME: “NOI IN CAMPO PIÙ FORTI E DETERMINATI DI PRIMA”

La nostra lista “Per Luogosano” – Ripartiamo Insieme – ha saputo resistere anche agli attacchi esterni , dimostrando di essere capace di affrontare ogni difficoltà e soprattutto di superarle.

Il diritto fondamentale della democrazia, quello del voto, è stato fatto salvo. Ovviamente, non per la “bontà del TAR”, ma per l’insussistenza e l’inconsistenza dei motivi della ingiustificata ricusazione della lista, operata dalla Commissione elettorale circondariale, brillantemente dimostrate dai nostri bravissimi legali, in punta di diritto.

Adesso siamo qui. Più forti e determinati di prima. A questo punto invitiamo i nostri elettori a resistere agli attacchi di ogni tipo, come segnalatoci, da parte degli avversari, a cui suggeriamo di gettare la maschera del falso buonismo e di argomentare il loro diverso posizionamento, che risulta essere composto da un coacervo di personaggi tenuti insieme solamente da un risentimento comune contro noi altri, colpevoli solo di aver tolto loro il potere.

Insomma, è la vecchia politica che ancora non si rassegna a starsene a casa, con a capo chi ne ha fatto tutto un fascio pur di essere il capo di tutti quelli che non hanno mai utilizzato né accettato i metodi democraticamente suggeriti dalla Costituzione. Hanno sempre preferito metodi tipo la sfiducia o il ribaltamento in Consiglio, anni 60, o la mancanza di lealtà nel gruppo che, ci riferiamo soprattutto al loro capo, ha cercato anche di riabilitarlo, quando il suo declino era inesorabilmente inarrestabile.

Da questa frenesia antidemocratica discende il loro inaccettabile comportamento nei confronti di un elettorato che vuole e cerca solo serenità.

Noi siamo qui per dare serenità e dignità a tutti. Lavoreremo unicamente per il bene del paese e non per altri scopi. Abbiamo fiducia che le persone che hanno a cuore il paese sappiano scegliere ciò che è meglio per Luogosano. La Lista Luogosano – Ripartiamo Insieme

