A fuoco autovettura in via Campo a Pianodardine

I Vigili del Fuoco di Avellino intorno alle ore 12’00 di oggi 13 luglio, sono intervenuti in via Campo Di Fiume a Pianodardine, per un incendio che ha interessato un’autovettura in transito. Le fiamme che hanno avvolto il veicolo, e che hanno danneggiato una cabina elettrica una recinzione e della vegetazione limitrofa, sono state spente mettendo in sicurezza l’area. Per l’uomo alla guida originario di Avellino nessuna conseguenza oltre un comprensibile spavento.

