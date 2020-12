A SAVIANO UN PICCOLO TALENTO DI PASTICCERIA NAPOLETANA

Tra i concorrenti di Junior Bake Off italia2020, c’è anche Lucia La Marca di anni 8 con la grande passione per la pasticceria e una grande promessa di Saviano,(Na). L’11 Dicembre 2020 alle ore 21,20 su Real Time (Canale 31),è stata trasmessa la prima delle sei puntate della pasticceria italiana Junior Bake Off, condotta dai due coniugi Flavio Montrucchio e la moglie Alessia Mancini. Il tendone allestito a Villa Borromeo d’Adda ad Arcore (Mi) in versione Natalizia è stato animato da otto piccoli aspiranti partecipanti provenienti da tutta l’Italia che hanno affrontato il giudizio dei terribili giudici: Ernst Knam e Damiano Carrara. Dopo vari casting e dopo aver superato oltre 1500 bambini, per gli otto mini pasticcieri, tra cui Lucia La Marca, è iniziata la prima sfida. I Giudici come prima prova hanno dato il compito di comporre un “Puzzle di Biscotti” in riferimento ad un disegno effettuato per le feste di Natale. Lucia compone il biscotto con pasta frolla al limone, decorato con pasta zucchero che derivano la festività partenopea. Il Giudice Knam definisce la pasta frolla di Lucia costa amalfitana. Con un applauso finale i giudici assaggiano i prodotti preparati e poi giudicano i disegni riprodotti e il lavoro. Per la seconda prova è stata dato il compito di realizzare una torta quadrata simile ad una scacchiera con tre pezzi di scacchi: re, regina e cavallo eseguiti con cioccolato plastico e da portare a termine entro 120 minuti. Alla fine delle due prove, i Giudici, dopo aver assaggiato gli otto prodotti premiano i bambini con fiocchi di neve. Vedremo nelle prossime puntate, cosa la nostra piccola aspirante pasticcera, ci proporrà.(Pasquale Iannucci)

