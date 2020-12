A SAVIANO VIDEO CONFERENZA “PER L’ELIMINAZIONE DELLA VIOLENZA SULLE DONNE”

In occasione della Giornata Nazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, a Saviano, l’Assessorato alla Cultura e alle Politiche Sociali, nelle persone della Prof.ssa Ass. Paola Ammirati e della Dott.ssa Ass. Santina Pierro, insieme al Dott. Nello Fontanella dell’Ufficio Stampa del Comune di Saviano e del Neo Sindaco Avv. Vincenzo Simonelli, hanno organizzato il 25 Novembre 2020 una Conferenza On Line sullo spinoso problema “Violenza sulle donne” L’iniziativa sociale e culturale ha avuto lo scopo di attivare un piano di sensibilizzazione per le nuove generazioni, affinchè esse sappiano che non c’è un crimine maggiore della violenza sulle donne che il più delle volte sono mamme, mamme di creature innocenti che spesso sono costretti ad assistere a scene raccapriccianti, come il vedere picchiare la propria mamma, quella persona a cui sono più legati da un vincolo di sangue che nessuno mai, può e deve spezzare, per nessun motivo, a torto o a ragione. La vita di ognuno di noi è sacra e tutti devono rispettarla, qualunque siano le proprie scelte e i propri bisogni. I nostri ragazzi devono essere sensibilizzati affinchè capiscano che tali atti vanno denunciati, subito, per far si che vengano presi gli adeguati provvedimenti. L’incontro si è svolto in un’atmosfera ristretta e suggestiva per la tematica ostica e delicata e per le norme anti covid19. Dopo l’intervento del Sindaco di Saviano Avv. Vincenzo Simonelli che ha salutato e ringraziato tutti gli illustri relatori presenti, la conferenza è iniziata ed ha preso la parola l’’Assessore alle politiche sociali e sanitarie Dott.ssa Santina Pierro, poi dall’Ass. alla Cultura Prof.ssa Paola Ammirati ed in successione i DirigentiScolastici: Prof.ssa Palma Miracapillo (Scuola Primaria), Prof.ssa Giovanna Izzo (Scuola Secondaria di I grado) e Prof. Domenico Ciccone (Scuola Secondaria di II Grado). Tutti i presenti hanno relazionato sull’argomento in esame, affermando l’importanza della Scuola nella sensibilizzazione dei bambini, supportata anche dall’Educazione familiare. Attraverso un video preparto dagli stessi alunni, i Dirigenti Scolastici hanno spiegato la metodologia eseguita in classe per sensibilizzare l’utenza, in riferimento aisuddetti problemi che, giornalmente, ancora oggi attanagliano la nostra società. La Conferenza si è conclusa con successo e con l’augurio di aver stimolato propositi buoni per il futuro. In memoria di questa giornata, l’amministrazione Comunale ha, anche, donato alla cittadinanza di Saviano una panchina di colore rosso con targa, sistemata in Piazza Vittoria. (Pasquale Iannucci)

