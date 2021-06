Ad Antonio Bassolino conferita la targa ad honorem della Associazione nazionale guardie particolari giurate

L’ assemblea ordinaria dell’associazione nazionale guardie particolari giurate, ha all’unanimità conferito al Presidente Antonio Bassolino la nomina di socio onorario;

Siamo onorati e fieri di avervi nella nostra famiglia ha dichiarato il noto sindacalista napoletano Giuseppe Alviti leader associazione guardie particolari giurate rivolgendosi verso l’ ex Governatore della Campania incalzando voi rappresentate il fratello e l’amico di tutti noi che incarna la forza, la determinazione, il coraggio, la grinta , che ogni uomo deve avere per combattere per il bene del proprio figlio.

Per noi un esempio inestimabile di dignità compostezza e perseveranza.

Con grande affetto e stima.

Tutti i simpatizzanti e soci dell’ associazione nazionale guardie particolari giurate per tali motivazioni hanno deciso unanimemente di conferirle l’ onorificenza.

Grande commozione e soddisfazione è stata espressa da Antonio Bassolino verso il Presidente Giuseppe Alviti , già Medaglia d ‘ argento al valore civile e l’ intera Associazione programmando per i prossimi giorni incontri mirati alla sicurezza Sussidiaria e complementare.

Alla cerimonia presso il comitato elettorale di Antonio Bassolino erano presenti oltre l ex Assessore Antonella Gambardella , la segretaria Angpg Anna Nesi e la coordinatrice Regionale giovanile Alessia Alviti.

