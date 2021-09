Agenzia di Sviluppo dell’area nolana: è Edoardo Serpico, sindaco di Scisciano il nuovo presidente del Tavolo dei Comuni

E’ Edoardo Serpico, sindaco di Scisciano, il nuovo presidente del Tavolo dei Comuni dell’Agenzia di sviluppo dell’area nolana di cui fanno parte 18 centri del territorio e la città metropolitana di Napoli. Il primo cittadino di Scisciano subentra all’ex sindaco di Marigliano, Antonio Carpino decaduto dall’incarico.

“L’indicazione ricevuta dai miei colleghi mi riempie di orgoglio e mi carica di responsabilità. Farò di tutto per meritare la loro fiducia lavorando nel segno della condivisione e non delle appartenenze politiche, le stesse logiche che hanno caratterizzato la mia elezione. I sindaci di Nola e di Marigliano, anche loro in corsa per il ruolo di presidente del Tavolo, hanno, infatti, deciso di favorire una candidatura unitaria proprio per dimostrare che solo con il lavoro di squadra ed in nome del benessere dei cittadini possono essere affrontate e risolte le emergenze e valorizzate le risorse e le eccellenze in comune. In un’ottica di governance integrata che esalti le singole identità facendole diventare un network di valori e di opportunità, l’Agenzia è uno strumento utilissimo e noi, tutti insieme, ne implementeremo le potenzialità”, ha dichiarato il neo presidente del Tavolo dei Comuni.

Soddisfatti dall’esito dell’elezione anche Gaetano Minieri, sindaco di Nola e Peppe Jossa, primo cittadino di Marigliano. Entrambi candidati hanno scelto di privilegiare la strada della decisione univoca e della condivisione in nome “della responsabilità nei confronti degli oltre 170 mila cittadini dell’area nolana. L’Agenzia è nata proprio per superare i campanilismi, per promuovere e migliorare la qualità della vita della comunità ed è in questa direzione che bisogna andare per non disperdere energie e per cogliere ogni opportunità di sviluppo. Edoardo Serpico saprà rappresentare tutti e ciascuno ed insieme ci adopereremo per rendere concrete ed efficaci le iniziative che saranno messe in campo”.

