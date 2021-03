Aiello del Sabato (Av) : Il Vice Sindaco Sebastiano Gaeta: “A breve un intervento mai fatto sulle nostre strade Provinciali. Ringrazio il Presidente Biancardi”

“Strade Provinciali! Questa mattina, finalmente, c’è stata in Provincia la consegna dei lavori. Subito dopo sopralluogo con impresa e direttore dei lavori su tutti i tratti interessati all’asfalto (dalla Quercia al Carcere, dal Despar alla Taverna Svizzera e diversi tratti dal parco giochi di Aiello al Bosco) con particolare attenzione alla canalizzazione dell’acqua sorgiva di fronte alla pompa di benzina che soprattutto d’inverno crea non pochi problemi di ghiaccio. Un’intervento mai fatto prima.

Un ringraziamento a chi ha preso a cuore la nostra insistenza, al Presidente Biancardi, a tutto il consiglio provinciale ed ai tecnici (del Comune e della Provincia). Si è quindi pronti per iniziare. Dopo Pasqua. #passodopopasso”.

adsense – Responsive – Post Articolo