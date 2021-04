Aiello del Sabato (Av). Vice Sindaco Sebastiano Gaeta: “Domani si rimetteranno a nuovo le nostre Strade Provinciali. Un intervento mai fatto prima”

“Da domani (tempo permettendo) cominceranno i lavori che rimetteranno a nuovo le nostre strade provinciali. Un intervento mai fatto prima (come mi riferiscono i più anziani). Vi ricordo che questo intervento riguarderà i seguenti tratti:

– dalla rotonda della scuola elementare fino al carcere, con la canalizzazione dell’acqua sorgiva difronte alla pompa di benzina;

– dal Despar alla Taverna Svizzera, con la realizzazione di una rotonda all’incrocio della Sabina per il miglioramento della sicurezza della circolazione veicolare;

– diversi tratti che vanno dal parco giochi di Aiello fino al Bosco.

Domani si inizia dalla Taverna Svizzera a scendere fino al Despar

L’abbiamo pensato tante vite nei mesi scorsi, considerato l’impegno del Sindaco in primis e di tutti noi. Tantissime telefonate, numerose visite in Provincia ma alla fine si parte.

Un ringraziamento al Presidente Biancardi, a tutto il consiglio provinciale ed ai tecnici (del Comune e della Provincia). Ci scusiamo, si da ora per qualsiasi disagio che potrà verificarsi alla circolazione. Vi chiediamo un po’ di pazienza e vi ringraziamo come sempre per la collaborazione”. Sebastiano Gaeta

