ALMANACCO IRPINO. Giovedi 19 marzo 2020

a cura di Grazia Russo

19 marzo, giovedì San Giuseppe

Proverbio: Giornata corta è san Giuseppe

mangia presto e corri a letto!

In questo giorno ricorre anche la festa del papà.

Nella meteorologia popolare in questo giorno è prevista una breve nevicata “San Giuseppe si fa la barba” ma si tratta di una neve che va subito via come conferma il proverbio: “Possa squagliare come la neve di marzo!”

Un tempo questa preghiera veniva recitata prima di dormire:

Sonno, sonno, vieni che t’aspetto,

come Maria aspettava san Giuseppe.

E tu, san Giuseppe mio vecchiarello,

portami il sonno sotto il tuo mantello!

