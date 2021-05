Amministrative, Sottosegretario SIBILIA (M5S, INTERNO): “Soddisfatto candidatura Raggi, al ballottaggio e in altre città avremo occasioni di incontro con PD”

“Sono soddisfatto che la nostra candidata a Roma sia Virginia Raggi. In futuro ci saranno tante altre occasioni di incontro con il Pd, a partire dal ballottaggio: sono certo che in base al risultato ci sarà un appoggio reciproco al secondo turno.

Sulle altre importanti città che andranno al voto, c’è una discussione in corso e non sarà difficile trovare una sintesi. Io stesso nei prossimi giorni sarò a Bologna e avrò interlocuzioni con rappresentanti locali del Pd. Mentre il centrodestra si presenta tuttora diviso tra maggioranza e opposizione, noi stiamo costruendo un percorso in linea con l’esperienza del governo Conte 2″.