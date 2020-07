Ancora contagi nel nolano questa volta a Saviano

Ancora positivi al Covid 19 nell’area nolana questa volta a Saviano dove c’è stata la comunicazione ufficiale del vice sindaco Carmine Addeo. “Caso positivo Covid-19. Comunicato del vice sindaco Carmine Addeo.

Cari concittadini, L’ASL NA3 SUD, Uopc 49,ha comunicato che è risultata positiva al tampone orofaringeo per la ricerca Covid-19 una cittadina residente a Saviano. Tutti i componenti il nucleo familiare, risultati Negativi al tampone eseguito in data 27 luglio, sono stati posti in isolamento domiciliare fiduciario con obbligo di sorveglianza sanitaria attiva medico epidemiologica per 14 giorni, a partire dal 27 luglio. Seguiranno aggiornamenti. Si augura una pronta guarigione.

