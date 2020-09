Anna ASCANI a Lauro, in Provincia di AVELLINO – Giovedì 17 ore 12

Giovedì mattina 17 settembre alle ore 12 a Lauro (AV) farà tappa la viceministro All’ Istruzione ANNA ASCANI. Il vice presidente del PD nazionale sarà in Irpinia per una iniziativa insieme ai candidati della lista del partito democratico.

“ sarà un momento per affrontare i temi attuali, in particolare la sicurezza nelle Scuole, la ripartenza, ma anche far individuare per la nostra realtà la traccia per le opportunità del futuro, con un abbraccio tra regione e governo.” Roberta Santaniello, membro di direzione nazionale, ha organizzato l’evento.

Presenti i 4 candidati irpini della lista del pd – Rosetta D’Amelio, Maurizio Petracca, Michelangelo Ciarcia, Antonella Meninno- interverranno Aldo Cennamo – commissario della federazione provinciale e Franco Iovino- segretario del pd di Lauro.

