Antonio Ferrieri nominato Presidente dell’Unione Alimentare CONFAPI

Napoli – «Sono onorato di assumere la guida dell’unione alimentare CONFAPI Napoli. Metterò la mia esperienza al servizio degli imprenditori in un momento di particolare criticità qual è quello che stiamo vivendo nella speranza di poterlo superare quanto prima». A dirlo è Antonio Ferrieri, neo presidente dell’unione alimentare dell’associazione datoriale che riunisce le piccole e medie imprese di Napoli e provincia.

«Viviamo un contesto di grave incertezza non solo dal punto di vista sociale e sanitario, ma anche economico – ha aggiunto Ferrieri –. Di cui tutti dobbiamo farci carico senza però dimenticare che il tessuto economico-produttivo non solo della Campania ma dell’intero nostro Paese è formato dalle PMI. E se le PMI entrano in una fase recessiva, allora sono problemi per tutti».

«Porterò la mia esperienza e il mio impegno anche in questa nuova avventura – ha concluso Ferrieri, titolare del noto brand Cuore di Sfogliatella – per dare un contributo che sia di idee ma anche di azione. Il settore alimentare è uno degli asset trainanti della nostra economica. Bisogna tutelarlo e potenziarlo con la massima determinazione».

Il gruppo di lavoro è così inoltre costituito: vicepresidente Salvatore Velotto (Newton Consulting), consiglieri Pier Carlino (Technova), Raffaele Conte (Conserve Giaquinto), Lorenzo Zeno (Cioccolato Lorenzo Zeno) e Pasquale Cenatiempo (Vini Cenatiempo).

adsense – Responsive – Post Articolo