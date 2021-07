Area nolana: 250 mila euro per progettare lo sviluppo

Riunione dei sindaci con il consigliere regionale Felice Di Maiolo dopo l’approvazione del suo emendamento in virtù del quale la Regione Campania ha autorizzato un contributo straordinario complessivo di 250 mila euro, dal 2021 al 2023, che sarà erogato all’Agenzia di sviluppo dei Comuni dell’area nolana per il sostegno ai 18 Comuni soci nella progettazione di interventi da rendere cantierabili per l’ammissione a finanziamenti regionali, statali e comunali.

Il provvedimento è contenuto nella legge regionale 29 giugno 2021 “Collegato alla stabilità regionale per il 2021” pubblicata sul Burc: la strada per migliorare la vivibilità del territorio è spianata.

“Dobbiamo sfruttare questa opportunità per preparare un parco progetti, a carattere comunale ma principalmente sovracomunale per favorire la crescita dell’intero territorio. Abbiamo già pubblicato un avviso per la costituzione di una short list di tecnici da cui attingere per dare risposta alle scelte dei nostri Sindaci i quali – sottolinea l’amministratore unico dell’Agenzia, Vincenzo Caprio – hanno già le idee chiare su come far crescere la nostra area migliorando la qualità della vita della comunità con iniziative di largo respiro”.

“La mia precedente esperienza di sindaco – ha evidenziato il consigliere regionale Felice Di Maiolo che fino allo scorso anno ha guidato la comunità di Mariglianella – mi ha fatto toccare con mano la principale difficoltà delle nostre amministrazioni che è sempre stata quella di non poter progettare interventi comunali ma principalmente sovracomunali per mancanza di risorse.

É per questo che ho voluto fortemente sostenere lo stanziamento di un contributo da mettere a disposizione dei miei colleghi che fanno capo all’Agenzia di Sviluppo: adesso potranno dare concretezza alle tante idee strategiche che avrebbero voluto realizzare. Gli strumenti per candidare i progetti ad ottenere le risorse necessarie adesso ci sono”.

adsense – Responsive – Post Articolo