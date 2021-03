ATRIPALDA. Va a fuoco canna fumaria e tetto in legno di un’abitazione residenziale

I Vigili del Fuoco di Avellino, nel pomeriggio di oggi 21 marzo, sono intervenuti ad Atripalda in via Serino, per un incendio di una canna fumaria, che poi ha interessato anche il tetto in legno di un’abitazione residenziale del posto. Il pronto intervento della squadra del Comando di via Zigarelli ha permesso di spegnere le fiamme e di evitare che le stesse si propagassero all’intero tetto. Per la famiglia residente, oltre un comprensibile spavento nessuna conseguenza.

