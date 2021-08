Audax Cervinara, ecco Salvatore Borrelli dal San Giorgio 1926

Salvatore Borrelli vestirà la maglia dell’Audax Cervinara. Il combattivo centrocampista, dopo aver conquistato la serie D con i granata del San Giorgio 1926, arriva carico alla corte di Mister Pasquale Iuliano. Il 35enne calciatore, ex Virtus Volla, Sporting Barra e Pimonte 1970, vanta ben sei campionati di Eccellenza, l’ultimo vinto a San Giorgio a Cremano, nella finalissima della scorsa stagione contro l’agguerrita Acerrana. Riportiamo le prime dichiarazioni dell’atleta già in campo per la preparazione precampionato:



«Sono qui a Cervinara – dichiara Borrelli -perché ho subito condiviso il progetto che mi è stato presentato dal Presidente Angelo Magnotta e dal Direttore Maglione. Due persone che mi hanno trasmesso solidità e serietà e che dunque mi hanno convinto al 100%.L’Audax si è posta subito nei miei confronti come una vera e propria famiglia. Le mie aspettative per la prossima stagione sono quelle di continuare quanto di buono ho fatto nella scorsa; vengo da un campionato vinto con il San Giorgio e sono pronto a dare tutto la mia esperienza a questa calorosa Piazza che da anni è al vertice del calcio campano dilettantistico». Infine, il nuovo arrivato lancia un chiaro messaggio alla tifoseria: «Prometto di sudare la maglia e di buttare il sangue per questa città, sono caratteristiche tipiche della mia indole. Nonostante il ritardo nella preparazione, il nostro obiettivo è quello di presentarci già dalla prima partita come una squadra solida e completa che vuole puntare ad ottenere il massimo partita dopo partita. Ai tifosi prometto tanta grinta ed entusiasmo e mi aspetto anche da loro un appoggio costante per far sì che siano il nostro 12esimo uomo in campo».

