Presso l’azienda Agrigarden di via Sant’Angelo ad Avella arriva la giornata del polletto. Il 24 marzo per tutti quelli che prenoteranno a soli 25 euro riceveranno 5 polletti rossi selezionati oltre ad un sacco di mangime da 25 kg per polli da 2° periodo. Un’offerta valida fino ad esaurimento ed in collaborazione con UmbraZoo

