AVELLA. Da domani e fino al 27 in diretta streaming l’apertura del Museo

Una quattro giorni tutta in diretta streaming quella che inizierà domani 24 giugno 2021 ad Avella, quando alle ore 19,30 si accenderanno i riflettori sull’inaugurazione del MIA Avella, Museo Immersivo e Archeologico. Un programma che prevede l’arrivo ad Avella di diversi ospiti tra cui il Governatore della Campania Vincenzo De Luca. Le quattro serate che culmineranno domenica 27 con la serata del premio Bassa Irpinia potranno essere seguite in diretta streaming sulla nostra testata essendo in questi primi giorni vietato l’ingresso al pubblico se non a quello accreditato. Tutto quello che accade all’interno sarà visibile a questo link: https://www.bassairpinia.it/attualita/in-diretta-da-avella-mia-museo-immersivo-e-archeologico/

