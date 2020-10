AVELLA. Porcino da record, ecco quanto ha totalizzato sulla bilancia

Porcino da record per questo cercatore di funghi di Avella, lui si chiama Salvatore Pescione. Sulla bilancia ha totalizzato 1000 grammi, ovvero 1 Kg. E la soddisfazione gliela si legge negli occhi. Il ritrovamento di questo splendido esemplare è avvenuto a quanto ci è stato detto sui monti del baianese. Questo è il periodo dei funghi e con le piogge degli ultimi giorni potrebbero rispuntare tra i nostri monti. Ora non resta che decidere come cucinarlo. E vista la grandezza, c’è da scommetterci che le porzioni saranno abbondanti.

