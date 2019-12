AVELLA.Presso l’Infopoint dell’Anfiteatro Sabato 21 e Domenica 22 la degustazione del Panettone Medaglia d’Oro.

PANETTOUR Tour e Degustazione Panettone Classico Artigianale Medaglia d’oro al Concorso ‘Miglior Panettone del Mondo 2019 F. I.P.G.C. Si rispettano le tradizioni come quella del Panettone simbolo del Natale. Quello Artigianale prodotto dall” antica Pasticceria Pesce delizierà il palato di tutti i partecipanti il 21 e 22 dicembre, un’ esperienza unica che prevede anche la scoperta dell antico Anfiteatro Romano di Avella e le bellezze presenti nel centro storico . Ore 15.00 – 17.00 Visita Anfiteatro Romano e Centro Storico .Ore 17.00 – 19.00 Degustazione Panettone presso Infopoint Anfiteatro. n.b. Per i più piccoli il giorno 21 dicembre sarà presente presso il Palazzo Baronale il Villaggio di Babbo Natale a cura del Comune di Avella! Non perdere questa occasione !! Ticket Servizi Accoglienza 5 € *ridotto per i gruppi superiori a 20 persone, bambini fino a 6 anni e over 75,la degustazione é gratuita e si svolgerà al coperto PER INFO Ufficio Turistico Comune di Avella – SIAT 3804309703 – 3209479173

