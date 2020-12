AVELLA.Un successo le luci ed il contest di Natale, svelato il super premio in palio

“Il Natale ad Avella” è il contest lanciato in rete dalla Fondazione Avella Città d’Arte e da Avella Notizie che ha avuto molto successo: una raccolta di foto per condividere da casa i momenti felici del Natale nonostante il covid con la distribuzione di premi che avverrà il giorno 23 dicembre messi in palio dalle aziende e dai commercianti di Avella. Questa sera è stato annunciato il super premio che sarà assegnato alla foto più rappresentativa: un kit per la scuola, dal valore commerciale di 100 €, offerto dalla “Cartoleria dei Sogni” ubicata nel centro storico. Il tutto si unisce ad un Natale decisamente magico quello che stanno trascorrendo alcune famiglie di Avella che hanno potuto godere della presenza delle luci nel centro storico e nel giardino del Palazzo Baronale ribattezzato per l’occasione dall’amministrazione guidata dal sindaco Biancardi come “incantato”. Chi ha gradito più di tutti questa atmosfera sono stati i bambini “reclusi” da diversi mesi sia per le disposizioni, per contenere la diffusione del virus, sia per la chiusura delle scuole. In maniera ordinata, rispettando le distanze e indossando le mascherine, genitori e figli hanno visitato il giardino scattando numerose foto, tra questi anche i bimbi guariti dal covid, una vera e propria liberazione. I cancelli del giardino resteranno aperti al pubblico e ai visitatori per sempre, installata lungo Corso Vittorio Emanuele anche la filodiffusione che permette ai passanti di ascoltare musiche di sottofondo. Insomma un Natale con molte restrizioni ma anche piccoli momenti di condivisione.

La foto del super premio del contest “Il Natale ad Avella”

