AVELLINO. A fuoco appartamento al quinto piano nel parco Abate. Donna tratta in salvo dai VVFF

I Vigili del Fuoco di Avellino, intorno alle ore 09’30 di oggi 20 agosto, sono intervenuti in centro città nel parco Abate, per un incendio che si è sviluppato all’interno di un’abitazione al quinto piano di un edificio del posto. Tante le chiamate giunte alla sala operativa del Comando di via Zigarelli da cittadini residenti, ed immediatamente sono intervenute due squadre supportate anche da un’autoscala. Al momento dell’accaduto all’interno dell’abitazione si trovava una donna, la quale è stata messa in salvo con l’autoscala, ed affidata ai sanitari del 118 i quali ne disponevano il trasporto presso l’ospedale Moscati di Avellino per controlli. Le fiamme che hanno avvolto gli ambienti dell’appartamento sono state spente mettendo anche in sicurezza l’edificio.

