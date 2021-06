AVELLINO. Franco Di Cecilia replica all’on Martusciello (FI)

“All’ on. Martusciello , Commissario liquidatore di quel poco che c’era di Forza Italia in Irpinia, a volte capita di dire la verità. Non è questo l’ultimo caso, quando, in risposta alla pacata conferenza stampa dello scrivente, ha attributo alla mia mancata candidatura alle regionali la decisione di lasciare il partito, dimenticando la mia partecipazione attiva a tutti gli incontri pubblici organizzati in campagna elettorale. Inoltre, potrebbe avere conferma del mio sostegno dal candidato a lui più vicino, nonostante la delusione e l’ingiustizia patite. Evidentemente, per dirla in poesia “Ciascun dal cuor suo l’altrui misura”.

Piuttosto bene farebbe l’europarlamentare a spiegare il motivo di tante defezioni e di quelle più numerose che seguiranno, malamente camuffate da roboanti annunci di nuove e fantomatiche adesioni. Per fare questo occorrerebbe onestà intellettuale.

Comunque, non a me dovrebbe dare spiegazioni, ma ai suoi superstiti amici, nelle settimane scorse cinicamente “svenduti” pur di assicurarsi uno “sgabello” quale Commissario del partito nella città di Napoli. Ritengo che anche in questa sua nuova esperienza fungerà da Commissario liquidatore e presto ne avremo conferma.

IL CONSIGLIERE PROVINCIALE Franco DI CECILIA

adsense – Responsive – Post Articolo