AVELLINO. Giornata di raccolta sangue promossa dalla Consociazione Regionale Fratres Campania

La popolazione Irpina tutta è invitata a partecipare alla giornata di raccolta sangue promossa dalla Consociazione Regionale Fratres Campania tramite il gruppo Fratres Avellino in data Domenica 29 Agosto 2021.

L’evento si terrà presso Rione San Tommaso, dove i volontari Fratres accoglieranno sin dalle prime ore del mattino tutti i donatori interessati al prelievo ematico e coloro che desiderano informarsi sulle modalità e il processo di donazione.

Durante il periodo estivo è stato registrato un notevole decremento delle donazioni di sangue. Il CNS (Centro Donazioni Sangue) afferma: “In questi giorni si stanno registrando carenze di sangue per le trasfusioni in molte Regioni, con le flessioni più marcate in Campania, Lazio e Sicilia, ma con diverse altre che iniziano a registrare segnali preoccupanti.” L’appello del CNS è dunque quello di promuovere e partecipare alle giornate di donazione organizzate dalle associazioni accreditate o di recarsi presso i centri trasfusionali più vicini.

Vincenzo De Angelis, direttore del CNS afferma: “A determinare questa situazione è probabilmente l’attuale periodo di vacanza, oltre in alcuni casi alle difficoltà a reperire il personale per poter tenere aperti i centri di raccolta (…)”

È dunque di vitale importanza adempire al dovere morale del dono, che in molti casi, è capace di salvare molte vite.

Miriam Petraglia

