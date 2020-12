AVELLINO. Il presidente Biancardi premierà il maestro pasticciere Pasquale Pesce

L’amministrazione provinciale guidata dal Presidente Domenico Biancardi martedì 22 dicembre alle ore 16.00 presso il Palazzo Caracciolo, sede della Provincia di Avellino, consegnerà al maestro pasticciere Pasquale Pesce un riconoscimento per aver degnamente rappresentato l’Irpinia ad una competizione di livello mondiale, saranno presenti anche rappresentati della Fondazione “Sistema Irpinia”. Il maestro Pesce è primo classificato in ex aequo per il miglior panettone innovativo “Don Ernesto” in piu’ ha ricevuto anche una medaglia d’oro per il panettone classico e per ultimo, ma non ultimo, il titolo di Maestro dell’ Equipe eccellenza Fipgc. I pasticcieri si sono ritrovati lo scorso ottobre a Roma per il Campionato del Mondo Fipgc 2020. Motivo di orgoglio e soddisfazione per l’Irpinia che è ricca di personaggi illustri, maestri d’arte culinaria e prodotti tipici. La premiazione sarà trasmessa in diretta facebook alla pagina: Domenico Biancardi Presidente della Provincia di Avellino .

