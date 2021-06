“Di Cecilia dopo la mancata candidatura alle regionali, non era più lui. Aveva lasciato il partito tanto tempo fa, non oggi. Il partito oggi è rinnovato e con un giovanile che finalmente pensa ai contenuti e non alle cariche e alle nomine. La nuova dirigenza è sulla strada gusta per rinnovare Forza Italia”. Lo dichiara il coordinatore vicario di Forza Italia Fulvio Martusciello.

