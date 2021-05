Bonavitacola, Sorrentino, Laudisi e Giuliodori per l’incontro conclusivo dell’Itinerario di formazione all’impegno sociopolitico e all’imprenditorialità della Diocesi di Nola

Giunge al termine l’edizione 2020-21 dell’Itinerario di formazione all’impegno sociopolitico e all’imprenditorialità promosso dal settore Laicato e il settore Giustizia e pace della diocesi di Nola, per iniziativa dell’ufficio di Pastorale sociale e del lavoro, dell’Azione Cattolica e dell’ufficio per le Comunicazioni sociali.

L’incontro finale si terrà il prossimo 29 maggio, presso il Salone dei Medaglioni del Palazzo vescovile di Nola, dalle ore 9,30 alle 11.30, sul tema Per le persone, una nuova relazione. Politica, ambiente, economia, università e comunicazione: il cambiamento sperato.

«Abbiamo voluto mettere al centro, anche per quest’ultimo incontro, la relazione – spiegano i promotori – Questa parola infatti lega le due encicliche che hanno disegnato l’orizzonte dell’itinerario, la Laudato si’ e la Fratelli tutti. Dopo la lettura approfondita del tempo presente, fatta grazie alla guida di esperti e testimoni, l’incontro finale mira a raccogliere suggestioni per nuovi scenari, indispensabili, crediamo, per un cambio di rotta nel nostro modo di viverci come società umana e come custodi del creato. Cambio che con forza è chiesto dal Papa e dai giovani e giovanissimi di tutto il mondo».

Dopo i saluti, affidati a don Giuseppe Autorino, direttore dell’ufficio diocesano per la Pastorale sociale e del lavoro, e a Vincenzo Formisano, presidente dell’Azione cattolica nolana, interverranno Fulvio Bonavitacola, vicepresidente e assessore all’ambiente della Regione Campania; Domenico Sorrentino, vescovo di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino; Antonella Laudisi, caporedattore de Il Mattino; Claudio Giuliodori, assistente ecclesiastico generale dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. Le conclusioni saranno del vescovo di Nola, Francesco Marino.

L’evento – moderato da Mariangela Parisi, direttore dell’ufficio diocesano per le Comunicazioni sociali – coinciderà anche con la celebrazione diocesana della Giornata per le Comunicazioni sociali.

Sarà possibile seguire la diretta streaming sui profili Facebook inDialogo Chiesa di Nola e Videonola

