Bonus 120%, Sottosegretario SIBILIA (M5S, INTERNO): “se mancasse la proroga sarebbe un problema politico”

“Il Superbonus 110% è una misura creata con il Governo Conte per rilanciare l’edilizia green e ridurre i consumi. Un investimento che fa bene al pianeta. Se nel Pnrr (piano nazionale di ripresa e resilienza) dovessero mancare le risorse per estendere il Superbonus al 2023, come promesso, è evidente che si creerebbe un grosso problema politico. Verrebbero a mancare i presupposti per una transizione ecologica e un problema per un settore ad alta intensità di occupazione. Questo provvedimento rimane essenziale per il MoVimento 5 Stelle”.

È quanto scrive sui social il sottosegretario all’interno Carlo Sibilia

