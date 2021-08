Calcio Cervinara. Anche Marco Petrone resta a Cervinara!

L’attaccante italo tedesco, Marco Petrone, ha rinnovato con l’Audax Cervinara per la stagione 2021/22. L’esterno offensivo, classe 1997, cresciuto nell’Under 19 del Benevento Calcio, vanta oltre cento presenze in Eccellenza, una dozzina in Serie D con la casacca della Turris di Torre del Greco e due presenze con una decina di panchine nel 2015/16 in Lega Pro sempre con il Benevento. Dopo aver conquistato la serie B con i giallorossi Petrone venne girato in prestito ai corallini in serie D. L’arrivo a Cervinara è datato 17/18, l’anno del trionfo biancazzurro in Coppa Italia Dilettanti. Nel 19/20 passa, invece, alla Polisportiva Grotta 1984 in Eccellenza, per poi tornare subito dopo all’Audax. Crea molti grattacapi alle difese avversarie perché è molto incisivo nel saltare l’uomo, sfornare assist ai compagni ed ha un buon rapporto con il gol. Queste sono le prime dichiarazioni della preziosa punta alla corte di Mister Pasqualino Iuliano:

«L’Audax per me è stata la ripartenza. La Coppa Italia vinta due anni fa è stata una delle emozioni più belle della mia breve “carriera”. Questo è il mio quarto anno qui, la gente mi ha sempre fatto sentire a casa ed è sempre stato un piacere giocare per questi colori. Ho tanta voglia di ricambiare l’affetto e togliermi altre soddisfazioni».

