CALCIO NOLA. Si è dimesso Mister Campana

La società Nola 1925 comunica che nella giornata del 18 maggio mister Rosario Campana ha rassegnato ufficialmente le dimissioni da allenatore della prima squadra. La società accoglie con rammarico la decisione di mister Campana ma coglie l’occasione per ringraziare lui ed il suo staff per la professionalità e l’impegno profusi in questi mesi e gli augura il meglio per il futuro. La società lavorerà nelle prossime ore per riorganizzare la guida tecnica in previsione dei prossimi impegni con l’obiettivo di lottare fino all’ultimo secondo per la salvezza.

