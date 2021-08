CALCIO. Tutto pronto per la preparazione. Lunedì nasce il nuovo Audax Cervinara 2021/22

Cervinara) – La stagione agonistica 2021/22 dell’Audax Cervinara 1935 partirà ufficialmente lunedì 23 agosto. La società guidata da Angelo Magnotta aprirà le danze a Paolisi, presso lo Stadio dedicato alla memoria di Giovanni Russo, vista la momentanea indisponibilità dello Stadio Canada – Roberto Cioffi. Silvio Maglione (ds) e Pasquale Ferraro (dt) stanno sondando il terreno sul fronte degli acquisti. Sono in trattativa due forti calciatori di serie D, un difensore da affiancare al Capitano Simone Cioffi ed un centrocampista. A breve si conoscerà l’esito di questi movimenti di mercato, ma la campagna acquisti è ancora lunga ed i telefoni degli addetti ai lavori sono bollenti. Lunedì sarà il primo banco di prova per molti under, soprattutto per la scelta dei portieri e di qualche rincalzo. In attacco si stanno valutando parecchie opzioni per ingaggiare un giocatore prolifico sotto la porta. Scelta una punta di peso, oltre a Marco Petrone, si procederà a puntellare tutto il reparto offensivo. Il modulo di gioco di mister Pasquale Iuliano dovrebbe essere un elastico 4-3-3 o in alternativa un più articolato 4-2-3-1. Il tecnico è pronto a mettere insieme tutti i tasselli in arrivo per affrontare al meglio un campionato di Eccellenza che si prospetta molto interessante. Probabile anche l’inserimento di qualche calciatore straniero per completare l’organico. Confermato in blocco lo staff tecnico con Gennaro Lengua, detto “Boccolino“, nella veste di fisioterapista, Pasquale Lubrano, preparatore atletico e Francesco Limonciello allenatore dei portieri. Intanto, cresce l’entusiasmo della tifoseria Cervinarese. Si respira aria di fiducia verso il progetto Cervinara ai Cervinaresi. La campagna abbonamenti, appena lanciata, ha già riscosso interesse, anche all’estero. Alcuni tifosi dal Belgio, in queste ore, hanno contattato la dirigenza ed insieme ad altri emigranti del Nord Italia daranno il loro contributo concreto a questa nuova avventura. Infine, l’Audax Cervinara esprime affetto e vicinanza all’ex bomber Gigi Magliulo, direttore sportivo della Forza e Coraggio di Benevento, che sta vivendo un momento particolare.

Ufficio Stampa

adsense – Responsive – Post Articolo