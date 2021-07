Casamarciano, arriva la little free library. L’iniziativa dell’associazione “I giovani del futuro” con il patrocinio del comune

Una libreria in miniatura per favorire la cultura ed il senso di comunità: sarà inaugurata domani, sabato 3 luglio, a partire dalle ore 20 in piazza Monumento a Casamarciano.

L’iniziativa è dell’associazione “I giovani del futuro” di cui è presidente Alessio Vitulano ed a cui il comune ha dato il patrocinio morale.

Un progetto nuovo ed innovativo importato dagli Usa e che, anche in Italia, sta riscuotendo interesse e curiosità.

La cassetta ospiterà libri accessibili a tutti, gratuitamente. In qualsiasi momento sarà possibile donare e prendere un libro nel segno di partecipazione culturale.

“Siamo terzi in Campania – annuncia il presidente dell’associazione promotrice, Alessio Vitulano – dopo Salerno e Napoli, infatti, Casamarciano è il terzo comune della regione a realizzare questo progetto. Un dato che ci inorgoglisce e ci spinge a continuare su questa strada, consapevoli dell’importanza della cultura, soprattutto tra i giovani. È il primo passo verso iniziative di condivisione e di promozione letteraria” sul nostro territorio.

“Un progetto di qualità che rappresenta un’opportunità di crescita per Casamarciano – aggiunge il sindaco Carmela De Stefano – complimenti all’associazione “I giovani del futuro” ed al presidente Alessio Vitulano per aver intercettato questo progetto che, sono certa, sarà accolta dalla comunità con spirito positivo. Sono queste le attività da incoraggiare, soprattutto per i nostri giovani”.

adsense – Responsive – Post Articolo