Casamarciano, calano i contagi. Riaperte scuole e strade

Contagi in netto calo a Casamarciano. Nell’ultima settimana la curva epidemiologica è scesa e da lunedì 31 maggio riaprono le scuole cittadine.

Riapre al passaggio pedonale anche via Santa Maria mentre l’area di San Clemente è oggetto di lavori di pulizia e riaprirà una volta che saranno terminati.

“Finalmente la situazione di alert è rientrata e ci sono tutti i presupposti per riaprire – dichiara il sindaco Carmela De Stefano – Una boccata di ossigeno soprattutto per i bambini della scuola primaria che potranno trascorrere il mese di giugno in presenza in attesa di ripartire, ci auguriamo, a settembre. Intanto invito comunque a tenere alta l’attenzione continuando ad avere comportamenti responsabili”.

