CASAMARCIANO. Covid19: 126 tamponi effettuati in mattinata. Rilevato un positivo

Screening questa mattina a Casamarciano. Effettuati complessivamente 126 tamponi rapidi di cui uno risultato positivo.

Per il soggetto a cui è stata riscontrata la positività sono immediatamente scattate le misure di rito.

L’iniziativa è stata promossa dall’Ordine dei Farmacisti di Napoli presieduto da Vincenzo Santagata e da Federfarma Napoli con il presidente Riccardo Maria Iorio, in sinergia con la farmacia Cavaccini. Ad aderire anche l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Carmela De Stefano con l’assessore alla sanità Pietro Tortora.

“Uno screening che si aggiunge a quello effettuato nei giorni scorsi dal comune che ci consente di avere un quadro aggiornato sulla curva dei contagi – spiega l’assessore preposto Pietro Tortora – Ringrazio l’ordine dei farmacisti di Napoli per aver inserito Casamarciano tra le prime tappe e la farmacia Cavaccini sempre pronta e disponibile a collaborare per la tutela del territorio. La sinergia in questo momento è fondamentale”.

“Dobbiamo sforzarci a non abbassare la guardia, anche una piccola distrazione oggi potrebbe risultare fatale – aggiunge il sindaco Carmela De Stefano – Da domani scatta la zona rossa e mi auguro di non vedere le scene di questi giorni con assembramenti ingiustificati che abbiamo prontamente segnalato. Stare a casa è un dovere. Non tollererò più situazioni incresciose”.

