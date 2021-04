Casamarciano, prorogata ordinanza di chiusura delle scuole Didattica a distanza fino al 23 aprile

Nessun rientro in aula per gli alunni che frequentano le scuole di Casamarciano. Il sindaco Carmela De Stefano proroga di un’altra settimana la didattica a distanza per i ragazzi delle scuole di ogni ordine e grado.

“Un provvedimento ancora necessario e cautelativo considerata la curva dei contagi in diminuzione nelle ultime due settimane ma ancora in zona di allerta – spiega il sindaco Carmela de Stefano – Auspichiamo una regressione del contagio così da poter ipotizzare la riapertura dei plessi già dalla prossima settimana e rivedere così i ragazzi tra i banchi. Incrociamo le dita”.

