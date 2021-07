CASAMARCIANO. Si dimette il sindaco Carmela De Stefano: “Sono stanca sia fisicamente che mentalmente”. VIDEO

Colpo di scena a Casamarciano dove il sindaco Carmela De Stefano ha rassegnato le sue dimissioni dopo il consiglio comunale di oggi. In una comunicazione letta alla fine della seduta ha reso noto i motivi che l’hanno indotta a prendere questa decisione a soli 10 mesi dalla sua elezione. Alcuni passaggi del suo discorso hanno messo in luce i malumori createsi all’interno dell’amministrazione che nei giorni scorsi hanno portato alle dimissioni di alcuni consiglieri di maggioranza dai propri incarichi. “Mi scuso con i miei consiglieri, i miei amici, la mia famiglia, ma per il bene di Casamarciano dobbiamo andare tutti a casa”, ha affermato la fascia tricolore continuando. “Non ce la faccio a continuare con questa maggioranza anche perchè non so cosa vogliano alcuni consiglieri, è un clima stressante e opprimente. Addirittura si parla di costituire un gruppo all’interno della stessa maggioranza, cosa da me impensabile. Mi scuso con mio padre, ma avresti fatto lo stesso. Mi dimetto da sindaco perchè il nostro è un fallimento”.





