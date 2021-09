Casamarciano, un workshop dedicato alla commedia dell’arte. L’appuntamento domani e domenica nella chiesa di Santa Maria Del Plesco

L’appuntamento è per domani, sabato 25 e domenica 26 settembre, dalle 10.00 alle 13.00 nella chiesa di Santa Maria Del Plesco a Casamarciano. L’importante sito storico ospiterà, infatti, il workshop sulla commedia dell’arte con particolare riferimento agli “Scenari” di Annibale Sersale da cui trae spunto il festival nazionale del teatro.

L’iniziativa è della Compagnia Teatrale Amatoriale Hyria presieduta da Giovanni Cavaccini e patrocinata dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Carmela De Stefano.

Le due giornate di studio saranno curate da Piergiorgio Sperduti, direttore artistico della scuola teatrale “La valigia di prospero”.

“Un workshop importante per avviare un nuovo percorso culturale che diventi lo strumento per conoscere alcuni aspetti legati alla nostra tradizione teatrale – dichiara il sindaco Carmela De Stefano – ringrazio la compagnia teatrale Hyria per l’impegno profuso in questo progetto che è nato anche grazie alle sollecitazioni di una nostra concittadina, la giovane Francesca Manzi, attrice del gruppo che, attraverso i suoi studi universitari, ha avuto modo di approfondire il forte legame tra la commedia dell’arte e Casamarciano. Felici dunque di intraprendere questo nuovo corso che consegnerà una nuova memoria storica alla nostra comunità e soprattutto ai giovani, nostri principali interlocutori”.

Ingresso libero con green pass o con un tampone negativo effettuato nelle ultime 48 ore.

