Chiude Teatro in Piazza a Scisciano, successo per la kermesse all’aria aperta

Si è concluso “Teatro in Piazza”, il lungo appuntamento con il teatro all’aria aperta che da luglio a settembre ha animato il Comune di Scisciano. L’iniziativa, promossa dall’Amministrazione Comunale di Scisciano e realizzata con il finanziamento della Città Metropolitana di Napoli, ha visto avvicendarsi sui palchi allestiti per l’occasione un’ampia e diversificata platea di artisti, che ha saputo accompagnare gli spettatori alla scoperta dei più diversi generi dell’arte teatrale, dalla comicità alla giocoleria. Nell’ambito del progetto, nel mese di luglio, sono stati ospitati, infatti, gli artisti della Compagnia Teatri 35, con lo spettacolo “Per Grazie Ricevuta” – Tableau Vivant dell’opera di Caravaggio; Paolo Caiazzo e Federico Salvatore, con lo spettacolo di teatro e canzoni “Azz & Caiazz” ed infine Rosalia Porcaro con il suo monologo “Donne”. Gli appuntamenti di settembre hanno offerto, invece, gli spettacoli Live Market Show e Cabaret a cura della Compagnia Bus Theater, giunta a Scisciano con il suo omonimo autobus a due piani trasformatosi in un grande teatro viaggiante. Tutti gli spettacoli hanno registrato il quasi immediato Sold Out e si sono svolti nel pieno rispetto, anche grazie alla collaborazione del pubblico, delle normative anti-COVID19 e del loro progressivo aggiornamento. Ultimo appuntamento della kermesse è stato domenica 12 settembre, con le visite guidate teatralizzate “O’ Cunto D’O Diavolo” tenutesi presso il Borgo di San Martino a cura della Compagnia teatrale “La Carrozza d’oro”, che ha fatto vivere ai partecipanti un’esperienza immersivi in quella che è l’antica storia di Scisciano e delle sue masserie. Un successo, dunque, l’intera iniziativa, sia in termini di pubblico che di qualità dei contenuti rappresentati. L’auspicio è quello di ripetere al più presto l’esperienza, con un cartellone di spettacoli ancora più ricco. Si ringraziano le forze di Polizia locale, la Protezione Civile di Marigliano e tutti i professionisti e persone che, a vario titolo, hanno contribuito alla buona riuscita di tutti gli eventi programmati.

adsense – Responsive – Post Articolo