Cicciano: 400 pacchi pasquali per le famiglie

A Cicciano, l’amministrazione comunale a guida Corrado in collaborazione con AIS24h- Protezione Civile, associazione Vivamente e consorzio Nefrocenter, hanno predisposto la consegna di quattrocento pacchi pasquali contenenti uova di cioccolato, colombe, agnello è tutto quello che concerne questo periodo, per le famiglie che si trovano i n difficoltà.

Queste le parole del sindaco:

“Ringrazio moltissimo AIS24h -Protezione Civile, associazione vivamente e consorzio nefrocenter per aver collaborato in questa iniziativa rivolta alle famiglie che purtroppo stanno vivendo un momento di difficoltà. Non è tanto ma è un modo per far sentire loro la nostra vicinanza. All’interno del pacco, oltre alle cose legate alla tradizione pasquale, queste famiglie troveranno un abbraccio dal profondo dei nostri cuori. Perché purtroppo, soprattutto durante le festività, certe difficoltà non devono creare differenze tra le famiglie e soprattutto tra i bambini. I loro sorrisi, più dolci delle uova che scarteranno felici, sono ciò che ci spinge più di ogni altra cosa a fare il possibile affinché, nonostante il covid e le difficoltà economiche, sia festa per tutti. Un forte abbraccio da Giovanni Corrado.”

Felice Sorrentino

