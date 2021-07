CICCIANO. Al via il progetto “Estate Ragazzi 2021”

Si é tenuta oggi la cerimonia di apertura del progetto Estate Ragazzi 2021 promosso dalle associazioni “AIS 24h, “ACLI”, “Hakuna Matata”, “Vivamente” , in stretta collaborazione con il Comune di Cicciano organizzando uno schiuma party di benvenuto.

Questo progetto, fortemente voluto dal Sindaco Corrado, coinvolge i ragazzi dai 7 ai 13 anni, e si tiene presso l’istituto scolastico “Giovanni Bovio” di Cicciano.

Le attività proposte non avranno solo carattere ludico, esse contribuiscono ad educare i ragazzi del domani quale risorsa attiva del territorio di Cicciano.

I bambini saranno gli attori principali del progetto poiché parte attiva, essi saranno coinvolti in attività di laboratorio come decoupage, pittura, tornei di basket, di calcio, di ping pong, piscina e tante altre attività creative.

La partecipazione al progetto è totalmente gratuita.

Quest’estate abbiamo scelto di offrire il nostro contributo al futuro di Cicciano, offrendo ai ragazzi un’esperienza estiva basata sulla socializzazione e il divertimento.

