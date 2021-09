Cicciano: altri spazi per i bambini e un futuro prossimo volto al benessere

A Cicciano, l’amministrazione a guida Corrado continua la sua politica a favore dei più piccoli, regalando ai bambini di Cutignano un piccolo spazio a loro dedicato.

Un paese dove si è appena conclusa con successo la prima edizione della “Festa della birra” che, come lo stesso sindaco ha dichiarato, è stata un’occasione per ricreare quel clima di comunità ma in totale sicurezza, che il covid ha forzatamente fatto mettere da parte.

Oltre a questo, sono stati annunciati in settimana dei lavori che interesseranno l’alveo, riqualificandolo come area pedonale per passeggiate o jogging e con l’installazione di attrezzature per il fitness e l’esercizio fisico all’aperto.

Felice Sorrentino

adsense – Responsive – Post Articolo