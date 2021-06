CICCIANO. Il sindaco Corrado inaugura il secondo parco giochi dopo una settimana. Video e Foto

Ennesima inaugurazione a Cicciano, dove oggi alle 17,30, il Sindaco Giovannni Corrado ha tagliato il nastro del secondo parco per bambini, questa volta all’interno della piazzetta M. Troisi, dopo appena una settimana dall’inaugurazione della struttura in via Roccarainola.

Ancora una festa per i tanti bambini accorsi. Giochi, spettacoli, zucchero filato e un’animazione che ha fatto ballare tutti i bambini presenti.

Le parole del Sindaco:

“ Ancora un regalo ai nostri bambini. A loro che hanno fatto i sacrifici più grandi durante quest’anno orribile va tutto il nostro impegno nel voler ridonare loro, tutta la spensieratezza e l’allegria che hanno dovuto mettere da parte. Però non ci fermeremo qui. A breve ancora novità. Glielo dobbiamo!” In coda le foto e i video dell’inaugurazione.

Felice Sorrentino

Clicca sul link per seguire l’intervista







