Cicciano: percettori di reddito di cittadinanza al lavoro per la comunità

Da lunedì a Cicciano partirà un progetto che vedrà impiegati i percettori di reddito di cittadinanza al servizio della comunità con varie mansioni. Si tratta del primo progetto di impiego di percettori di rdc attivato nell’area nolana.

Queste le parole del sindaco Giovanni Corrado:

“Prima di tutto voglio ringraziare la dottoressa Rosaria Bianco e la dottoressa Scarpa insieme all’assessore alle politiche sociali della mia amministrazione per l’impegno profuso affinché questo progetto vedesse la luce. Non a caso siamo il primo comune del nolano a metterlo in pratica ma come amministrazione ci eravamo prefissati l’obbiettivo di avvalerci di collaboratori che ci torneranno molto utili nello svolgere le tante mansioni di cui un comune ha bisogno. È ciò che da sempre è previsto per chi percepisce tale sussidio e sono ben contenti di rendersi utili alla comunità e noi altrettanto di poter avere un ulteriore aiuto. Perché il lavoro nobilita l’uomo ma fatto col sorriso rallegra anche l’anima!”

Felice Sorrentino

